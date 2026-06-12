Реестр доверенных цифровых объектов создают в Казахстане

программное обеспечение — цифровой объект, представляющий собой подготовленную для использования совокупность кодов, реализующих алгоритмы, обеспечивающих выполнение определенных функций, обработку, хранение, воспроизведение и передачу цифровых данных;цифровые ресурсы — совокупность упорядоченных цифровых данных, цифровых записей и программного обеспечения для их создания, хранения, обработки, отображения и распространения;цифровые системы — функционально связанный комплекс цифровых ресурсов, использующий объекты цифровой инфраструктуры с целью обеспечения создания, сбора, обработки, хранения и распространения цифровых данных, а также автоматизирующий взаимодействие субъектов цифровой среды и обеспечивающий оказание услуг в цифровой среде;цифровые платформы — цифровой объект, обеспечивающий доступ к услугам в цифровой среде, данным, сервисам, товарам (работам, услугам), которые размещают субъекты цифровой среды, и позволяющий им взаимодействовать между собой.