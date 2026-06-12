В США усомнились в возможности покрыть дефицит газа в Европе и Украине зимой

Американские поставщики не смогут полностью компенсировать возможную нехватку газа в Европе и на Украине в зимний период. Такое мнение на брифинге высказал исполнительный директор ассоциации американских производителей сжиженного природного газа CNLG Чарли Ридл.
По его словам, европейские подземные хранилища газа сейчас заполнены примерно на 42%, что является самым низким показателем с 2018 года. При этом обычно к началу отопительного сезона страны Европы стремятся довести уровень заполнения хранилищ примерно до 90%.
Ридл отметил, что некоторые аналитики уже считают достижение отметки в 70% хорошим результатом. Он также указал на напряженную ситуацию на мировом энергетическом рынке.
По словам главы CNLG, дополнительное давление на рынок оказала остановка поставок сжиженного природного газа из стран Персидского залива через Ормузский пролив. В результате, как считает Ридл, мировой рынок может столкнуться с дефицитом поставок.
Он заявил, что американские предприятия уже работают с нагрузкой выше проектной мощности, однако не располагают дополнительными объемами газа, которые могли бы восполнить выпадающие поставки.
Ридл также обратил внимание на значительные мощности по хранению газа на Украине, отметив, что их использование выглядит логичным решением. Вместе с тем, по его словам, главной проблемой остается нехватка дополнительных объемов топлива для заполнения этих хранилищ.
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