Японский акционер «Сахалин-1» попросил отменить потолок цен на нефть из России

При этом Хидэхиро Мурамацу подчеркнул, что компания прилагает усилия, чтобы возобновить участие в проекте. «Мы участвовали в проекте “Сахалин-1”, но после президентского указа в октябре 2022 года фактически вышли из проекта. В настоящее время мы прилагаем все усилия для выполнения условий, выдвинутых федеральным правительством, а точнее — президентским указом», — сообщил глава компании.