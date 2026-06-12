Сборка автомобилей Citroen началась в Беларуси, и вот какие на них цены

К слову, сборка автомобилей на территории Беларуси интересна для многих дистрибьюторов так как позволяет избежать уплаты значительного утильсбора, особенно на авто с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Кроме того, на авто собранное в республике есть возможность получить банковские льготы, например, возможность покупки по кредитной или лизинговой программе.