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Сборка автомобилей Citroen началась в Беларуси, и вот какие на них цены

Сборка автомобилей Citroen началась в Беларуси — как отразится на цене.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси начали собирать кроссоверы Citroen, что отразится и на их цене, пишет officelife.media.

Так, на территории Беларуси ведется сборка трех моделей. Собирают кроссоверы C3-XR, C5 Aircross и C5X с двигателями внутреннего сгорания мощностью от 116 до 175 лошадиных сил. На данный момент в Беларуси собираются три модели Citroen. Первая партия из 48 автомобилей уже поступила в продажу.

Как рассказали в компании «ЯАР Групп», партия машинокомплектов закупалась в Китае у компании Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company LTD (DPCA). С китайской компанией белорусская сторона заключила договор, предусматривающий фактически дилерские функции. Речь идет о поставке, продажах, техобслуживании и заводских гарантиях в течение трех лет (или 100 тысячах километрах пробега).

Цены на собранные в Беларуси Citroen сейчас составляют от 74,9 тысячи до 95,9 тысячи рублей.

К слову, сборка автомобилей на территории Беларуси интересна для многих дистрибьюторов так как позволяет избежать уплаты значительного утильсбора, особенно на авто с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Кроме того, на авто собранное в республике есть возможность получить банковские льготы, например, возможность покупки по кредитной или лизинговой программе.

Тем временем более половины машин в Беларуси ездят без техосмотра.

А еще власти готовят важные изменения по дорогам в Беларуси — что меняется.