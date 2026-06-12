Глава МИД Индии жестко ответил ЕС на претензии из-за торговли с Россией

В ходе обсуждения британский журналист Гидеон Рахман затронул моральную сторону сотрудничества Индии с Россией. В ответ Джайшанкар заявил, что ни одна европейская страна не подвергалась нападению с использованием индийского оружия, и добавил, что не может сказать того же о действиях европейских государств по отношению к Индии.