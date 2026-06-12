Глава МИД Индии жестко ответил ЕС на претензии из-за торговли с Россией

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар резко ответил на критику в адрес Нью-Дели из-за закупок российской нефти во время дискуссии на форуме в Финляндии. Как пишет Ilta-Sanomat, его слова вызвали заметное замешательство среди участников мероприятия.
В ходе обсуждения британский журналист Гидеон Рахман затронул моральную сторону сотрудничества Индии с Россией. В ответ Джайшанкар заявил, что ни одна европейская страна не подвергалась нападению с использованием индийского оружия, и добавил, что не может сказать того же о действиях европейских государств по отношению к Индии.
После просьбы пояснить сказанное министр напомнил, что европейское оружие на протяжении многих лет использовалось против Индии. По его словам, при этом сама Индия никогда не предпринимала действий против европейских стран.
Как отмечает издание, после этих слов в зале на некоторое время воцарилось молчание. Позже глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила в защиту позиции Нью-Дели, заявив, что понимает причины закупок Индией российской нефти и что целью европейской политики не было разрушение нефтяного сектора.
Ранее США пытались добиться сокращения индийского импорта российской нефти, в том числе с помощью тарифного давления на индийские товары. Однако поставки продолжились.
На фоне конфликта вокруг Ирана и ситуации в Ормузском проливе Вашингтон впоследствии предоставил Индии генеральное разрешение на импорт российской нефти. В мае министр финансов США Скотт Бессент подтвердил продление на 30 дней действия исключений из санкционного режима в отношении морских поставок российской нефти.
В июне глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что поставки российской нефти в Китай и Индию продолжаются в стабильном режиме.
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