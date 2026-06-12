Пошлины для мигрантов увеличат в 12 раз в Самарской области

«Пошлина при оформлении российского гражданства вырастет в 12 раз — с 4200 до 50 тысяч рублей. В 8 раз вырастет пошлина при оформлении разрешения на временное проживание — с 1920 до 15 тысяч рублей. В 5 раз увеличится пошлина при оформлении вида на жительство — с 6 до 30 тысяч рублей», — пояснил Володин.