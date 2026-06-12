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Пошлины для мигрантов увеличат в 12 раз в Самарской области

В Самаре мигранты заплатят 50 тысяч рублей за получение гражданства.

Источник: Комсомольская правда

В России планируют увеличить госпошлины для мигрантов. Соответствующие законы Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Пошлина при оформлении российского гражданства вырастет в 12 раз — с 4200 до 50 тысяч рублей. В 8 раз вырастет пошлина при оформлении разрешения на временное проживание — с 1920 до 15 тысяч рублей. В 5 раз увеличится пошлина при оформлении вида на жительство — с 6 до 30 тысяч рублей», — пояснил Володин.

Увеличенную сумму также придется заплатить за привлечение мигрантов на работу. Стоимость вырастет до 15 тысяч рублей за каждого специалиста.

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