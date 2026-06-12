Энергетик Юшков не исключил рост цен на поставки газа для Армении

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил, что Россия может пересмотреть условия поставок газа в Армению. Это произойдет в том случае, если Ереван продолжит курс на ухудшение отношений с Москвой.
В таком случае стоимость топлива, полагает эксперт, может вырасти в 2−2,5 раза, это станет болезненным ударом для Еревана и приведет к раскручиванию инфляции.
В настоящее время основная скидка для Армении строится именно на отсутствии этой экспортной пошлины. В случае выхода страны из ЕАЭС или дальнейшего ухудшения политических отношений, появляется перспектива разрыва действующего контракта. И при заключении нового соглашения будет применена европейская формула ценообразования.
— В случае подписания нового контракта он будет привязан к стоимости газа на европейской бирже, и тогда цена будет такой же, как в Европе, — примерно 520−550 долларов, — добавил Юшков в беседе с Абзацем.
Это приведет не просто к увеличению цены на 30%, а к скачку в 2−2,5 раза по сравнению с текущими 177 долларами.
Аналитик отметил, что премьер Армении Никол Пашинян напрасно делает ставку на сохранение прежних договоренностей при ухудшении отношений между странами.
Как следствие, после увеличения цен на газ, в Армении подорожают все зависимые сферы: электроэнергия, отопление и горячая вода, поднимется инфляция и вырастут ставки по кредитам. Что приведет к падению ВВП страны более чем на 10%.