КГК: 200 млн рублей было выплачено в конвертах за 2025 год

На этом фоне выплаченные собственникам дивиденды составляли в среднем десятки, а то и сотни тысяч рублей в месяц. В частности, в одном из случаев в минской компании числился всего один работник. Зарплата у него была менее 600 рублей, а дивиденды собственникам за год составили 260 тысяч рублей.