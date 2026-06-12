КГК: 200 млн рублей было выплачено в конвертах за 2025 год

Алешкевич пояснил, что речь более чем об одной тысячи организаций.
«В прошлом году только по материалам органов финансового проследования комитета госконтроля было возбуждено более 120 полных дел по фактам выплаты такой зарплаты», — добавил представитель КГК.
Комитет провел анализ, чтобы понять, каков источник зарплат в конвертах.
«Одним из таких источников, по нашему мнению, и анализ это подтверждает, являются дивиденды», — констатировал Алешкевич.
Окончательных данных по дивидендам за прошлый год пока нет, поэтому Алешкевич сообщил информацию за 2024-й. по его словам, дивиденды выплачивались примерно в 2,8 тысячах организациях, где заняты более трети всех работников.
«По стране 600 человек, получали заработные платы ниже 626 рублей. Работники оформлялись на четверть либо на полставки. В отдельных организациях такую зарплату ниже минимальной получали почти все работники», — обратил внимание заместитель председателя комитета.
На этом фоне выплаченные собственникам дивиденды составляли в среднем десятки, а то и сотни тысяч рублей в месяц. В частности, в одном из случаев в минской компании числился всего один работник. Зарплата у него была менее 600 рублей, а дивиденды собственникам за год составили 260 тысяч рублей.
Для решения этой проблемы КГК предлагает создать такие условия, чтобы, не было экономического смысла платить работникам официально лишь минимум, а остальное давать в конвертах.