Назван регион с самым высоким уровнем безработицы в Казахстане

Мангистауская область возглавила список регионов с самым высоким уровнем безработицы в Казахстане по итогам первого квартала 2026 года. Несмотря на общее улучшение ситуации на рынке труда в стране, регион продолжает заметно отставать от среднереспубликанских показателей. По данным статистики, уровень безработицы в Казахстане составил 4,5%. Для сравнения: в первом квартале 2011 года этот показатель достигал 5,5%. За последние 15 лет безработица постепенно снижалась как в городах, так и в сельской местности.