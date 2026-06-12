Назван регион с самым высоким уровнем безработицы в Казахстане

Мангистауская область возглавила список регионов с самым высоким уровнем безработицы в Казахстане по итогам первого квартала 2026 года. Несмотря на общее улучшение ситуации на рынке труда в стране, регион продолжает заметно отставать от среднереспубликанских показателей. По данным статистики, уровень безработицы в Казахстане составил 4,5%. Для сравнения: в первом квартале 2011 года этот показатель достигал 5,5%. За последние 15 лет безработица постепенно снижалась как в городах, так и в сельской местности.
В Мангистауской области уровень безработицы достиг 5%, что является самым высоким показателем среди всех регионов страны. Число безработных здесь составило около 20 тысяч человек. Для сравнения, в Атырауской и Павлодарской областях показатель достиг 4,9%, а в Карагандинской области оказался самым низким — 4%. Особенно заметен разрыв между мужчинами и женщинами. Если среди мужчин уровень безработицы в регионе составляет всего 2%, то среди женщин он достигает 8,4%.
Структура безработицы также указывает на серьезные проблемы на рынке труда. Почти 6,9 тысячи жителей региона не работают из-за необходимости вести домашнее хозяйство. Еще около 3 тысяч человек назвали причиной незанятости семейные и личные обстоятельства. Таким образом, почти половина всех безработных региона связывает отсутствие работы именно с этими факторами.
Одной из причин сложившейся ситуации может быть нехватка вакансий. По данным портала Enbek, в июне в Мангистауской области было размещено всего 658 вакансий — около 1,2% от общего числа предложений по стране. Меньше вакансий зафиксировали только в Кызылординской области. Наибольшее число вакансий в Мангистауской области приходится на образование, медицину и неквалифицированный труд.
Несмотря на высокий экономический потенциал, крупные нефтегазовые проекты и значительные инвестиции, Мангистауская область на протяжении многих лет остается одним из самых проблемных регионов страны по уровню безработицы. Особенно остро проблема проявляется среди женщин. Ситуация показывает, что существующие меры по развитию занятости и диверсификации экономики пока не привели к заметным изменениям на региональном рынке труда.