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Казахстанские банки проверили на готовность к работе с ИИ-моделями

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало отчет по итогам первой надзорной оценки системы управления модельным риском в банках второго уровня, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Новая оценка стала очередным этапом развития риск-ориентированного надзора в банковском секторе наряду с процессом SREP, оценкой качества активов (AQR) и надзорным стресс-тестированием.

Что проверяло Агентство.

Основной целью оценки стало определение уровня зрелости систем управления модельным риском в банках.

В рамках работы специалисты изучали:

подходы к управлению модельным риском; эффективность трех линий защиты; механизмы независимого контроля; процессы валидации моделей; качество корпоративного управления в данной сфере.

Кроме того, была проведена независимая проверка отдельных моделей, используемых банками в своей деятельности.

Системы управления находятся на этапе формирования.

По итогам оценки Агентство пришло к выводу, что в охваченных банках системы управления модельным риском уже формируются, однако требуют дальнейшего развития.

В частности, регулятор указал на необходимость совершенствования:

корпоративного управления; механизмов независимого контроля; процедур валидации моделей; внутренних процессов управления модельным риском.

Отчет содержит подробный анализ текущего состояния этих систем и рекомендации по их дальнейшему развитию.

Особое внимание уделено искусственному интеллекту.

В Агентстве отмечают, что использование количественных моделей в финансовом секторе продолжает активно расширяться.

Поэтому надзорные ожидания охватывают не только традиционные модели оценки рисков, но и современные решения, основанные на:

машинном обучении; искусственном интеллекте; сложных аналитических алгоритмах.

При разработке подходов использовались международные стандарты и лучшие мировые практики управления модельным риском.

Зачем опубликован отчет.

По мнению регулятора, публикация результатов оценки позволит повысить прозрачность надзорных процессов и сформировать единые ориентиры для банковского сектора.

Документ также направлен на развитие профессионального диалога между регулятором и участниками рынка по вопросам внедрения современных моделей управления рисками.

Почему это важно.

Банки все активнее используют математические модели и технологии искусственного интеллекта при принятии решений по кредитованию, управлению рисками и оценке клиентов. Поэтому качество управления модельным риском становится одним из ключевых факторов устойчивости финансовой системы и защиты интересов клиентов.