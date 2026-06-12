Казахстанские банки проверили на готовность к работе с ИИ-моделями

Банки все активнее используют математические модели и технологии искусственного интеллекта при принятии решений по кредитованию, управлению рисками и оценке клиентов. Поэтому качество управления модельным риском становится одним из ключевых факторов устойчивости финансовой системы и защиты интересов клиентов.