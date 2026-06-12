УФАС Татарстана разъяснило разницу между банковским и кассовым чеками

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану разъяснило разницу между кассовым чеком и чеком, выдаваемым платежным терминалом при оплате банковской картой.
Ведомство подчеркнуло, что документы имеют разное юридическое значение. Чек, напечатанный терминалом банковского эквайринга, лишь подтверждает согласие держателя карты на списание средств. Он не является фискальным документом и не доказывает факт совершения покупки или оказания услуги.
Кассовый чек формируется контрольно-кассовой техникой и содержит обязательные реквизиты: сумму, наименование товара, дату, фискальный признак. Только такой чек подтверждает расчет между продавцом и покупателем.
Потребителям рекомендуется всегда забирать кассовый чек после оплаты, особенно при покупке дорогостоящих товаров или услуг. Отсутствие фискального документа может затруднить возврат, обмен или обращение в сервисный центр по гарантии.
Напомним, промпроизводство в Татарстане выросло на 6,8% с начала 2026 года. В статистике лидируют готовые изделия и электрооборудование.