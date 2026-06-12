Беларусь получила $1,2 млрд кредитов от РФ в 2025-м

«…В том числе для финансирования инвестиционных проектов в целях углубления кооперации между хозяйствующими субъектами Республики Беларусь и Российской Федерации», — пояснил министр.
Он добавил, что по состоянию на 1 января 2026 года госдолг составил в эквиваленте 71,8 млрд рублей. Он уменьшился за 2025 год на 8,6 млрд или практически на 11%. По отношению к ВВП уровень госдолга составил 26,1% и не превысил безопасных пороговых значений.
«В 2025 году по показателю госдолга мы смогли достигнуть исторического минимума за последние десять лет», — подчеркнул Татаринович.
Он также отметил, что в прошлом году правительство выполнило все долговые обязательства. На погашение и обслуживание госдолга в рублевом эквиваленте было выделено почти 16,8 млрд рублей. Из них около 93% составили платежи в иностранной валюте. Суммарно это более 5 млрд долларов.
Кроме того, говоря о безвозмездных поступлениях прошлого года, глава Минфина проинформировал, что они составили 7,6 млрд рублей.
«Из них поступления от иностранных государств — это наши соглашения с основным стратегическим партнером — с Российской Федерацией», — отметил Татаринович.