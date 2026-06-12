Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь получила $1,2 млрд кредитов от РФ в 2025-м

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Объем кредитных денег, полученных от правительства Российской Федерации, в прошлом году составил около 1,2 млрд в пересчете на доллары, сообщил министр финансов Беларуси Владислав Татаринович на заседании Палаты представителей, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«…В том числе для финансирования инвестиционных проектов в целях углубления кооперации между хозяйствующими субъектами Республики Беларусь и Российской Федерации», — пояснил министр.

Он добавил, что по состоянию на 1 января 2026 года госдолг составил в эквиваленте 71,8 млрд рублей. Он уменьшился за 2025 год на 8,6 млрд или практически на 11%. По отношению к ВВП уровень госдолга составил 26,1% и не превысил безопасных пороговых значений.

«В 2025 году по показателю госдолга мы смогли достигнуть исторического минимума за последние десять лет», — подчеркнул Татаринович.

Он также отметил, что в прошлом году правительство выполнило все долговые обязательства. На погашение и обслуживание госдолга в рублевом эквиваленте было выделено почти 16,8 млрд рублей. Из них около 93% составили платежи в иностранной валюте. Суммарно это более 5 млрд долларов.

Кроме того, говоря о безвозмездных поступлениях прошлого года, глава Минфина проинформировал, что они составили 7,6 млрд рублей.

«Из них поступления от иностранных государств — это наши соглашения с основным стратегическим партнером — с Российской Федерацией», — отметил Татаринович.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше