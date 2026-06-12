Беларусь получила $1,2 млрд кредитов от РФ в 2025-м

Он также отметил, что в прошлом году правительство выполнило все долговые обязательства. На погашение и обслуживание госдолга в рублевом эквиваленте было выделено почти 16,8 млрд рублей. Из них около 93% составили платежи в иностранной валюте. Суммарно это более 5 млрд долларов.