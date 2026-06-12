Жители Краснодарского края массово перестали платить за ипотеку

Кубань лидирует в Южном федеральном округе по динамике роста просрочки на вторичном рынке ипотеки, а также по объему задолженности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные коллекторов.
По состоянию на май общий объем ипотечной задолженности на «вторичке» Краснодарского края составляет 756,2 млрд рублей, при этом просроченная задолженность 16,1 млрд рублей. С начала года показатель вырос на 20 процентов.
По мнению экспертов, рост просроченной задолженности по ипотечному портфелю говорит о возрастании количества заемщиков, не справляющихся с финансовыми трудностями в течение полугода — стандартного срока предоставления банками льготного периода.
В целом по ЮФО по объему просроченной задолженности после Кубани идет Ростовская область (5,2 млрд рублей), на третьем месте — Волгоградская область (1,8 млрд рублей).