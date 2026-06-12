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В Крыму снизят стоимость топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости Крым. Топливо на автозаправочных станциях в Крыму подешевеет на 11 рублей. О таком решении по итогам переговоров с владельцами компаний АТАН и ТЭС сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«По ситуации со снабжением нефтепродуктами. Понимаем ситуацию, видим, как выросли цены. Мы провели сейчас переговоры с владельцами сетей, выверили ситуацию, пришли к соглашению. И несмотря на то, что расходы действительно повышены они (владельцы сетей — ред.) идут навстречу. С нуля часов сегодня выходим на другую ценовую политику. Падение будет на 11 рублей по сравнению с сегодняшним днем», — сказал Аксенов в своем видеообращении к крымчанам, опубликованном на канале МАКС.

Так, по словам Аксенова, с 13 июня устанавливаются цены:

  • на дизельное топливо — 85 рублей за литр;
  • на бензин марки АИ-92 — 79 рублей за литр;
  • на бензин марки АИ-95 — 86 рублей за литр.

«Раз в неделю будем полностью обновлять эту информацию, подбиваться непосредственно по затратам собственников и по затратам производителей топлива, а также тех, кто занимается реализацией», — добавил глава региона, пообещав оперативно информировать население полуострова о принятых решениях.

Также Аксенов поблагодарил крымчан за понимание и терпение и отметил, что ведется работа по снижению цен с остальными трейдерами, работающими в Крыму.

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