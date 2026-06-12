В Крыму снизят стоимость топлива

«По ситуации со снабжением нефтепродуктами. Понимаем ситуацию, видим, как выросли цены. Мы провели сейчас переговоры с владельцами сетей, выверили ситуацию, пришли к соглашению. И несмотря на то, что расходы действительно повышены они (владельцы сетей — ред.) идут навстречу. С нуля часов сегодня выходим на другую ценовую политику. Падение будет на 11 рублей по сравнению с сегодняшним днем», — сказал Аксенов в своем видеообращении к крымчанам, опубликованном на канале МАКС.