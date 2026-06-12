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В Петербурге походы в кафе станут ещё дороже

​Экономисты отследили рост среднего чека в общепите Петербурга. Поход в кафе в этом году обойдётся жителю города на 10% дороже, чем в прошлом.

Эксперты сообщают, что чек в кафе Санкт-Петербурга за год в среднем подорожал на 10%, а отдельные позиции поднялись в цене на 30%. Причинами называют инфляцию, удорожание сырья, повышение НДС и увеличение затрат на аренду и коммунальные платежи.

Как отмечает «Деловой Петербург», популярность мест общественного питания медленно снижается, если сравнивать с предыдущим годом, бывшие клиенты кафе и «забегаловок» предпочитают полуфабрикаты или готовую еду, что обходится намного выгоднее.

В этом году цены будут расти более плавно, и повышение цен в местах общественного питания в среднем составит 15% к концу года, утверждают экономисты.