В Петербурге походы в кафе станут ещё дороже

Эксперты сообщают, что чек в кафе Санкт-Петербурга за год в среднем подорожал на 10%, а отдельные позиции поднялись в цене на 30%. Причинами называют инфляцию, удорожание сырья, повышение НДС и увеличение затрат на аренду и коммунальные платежи.