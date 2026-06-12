Путепровод на Тулака в Волгограде открыли для водителей после ремонта

Движение стартовало 12 июня по путепроводу на улице Базисной в Волгограде. Он был закрыт на ремонт 20 марта.
Построенный в 1956 году мост через железнодорожные пути капитально ремонтировался последний раз в 1995 году. За это время порядком износилось и дорожное покрытие, и ограждения, и несущие конструкции.
«Давайте запланируем, чтобы в следующем году уже приступили к работам на Астраханском мосту. Включайте его в программу — в 2029 году мы должны сдать объект», — озадачил руководителей профильных ведомств губернатор Андрей Бочаров — он побывал на открытии путепровода вместе с мэром Владимиром Марченко.
Также глава региона поручил проработать варианты ремонта Комсомольского моста у железнодорожного вокзала в Центральном районе. Продолжается подготовка к ремонту моста через Волго-Донской судоходный канал.
Ранее сообщалось, что обход Волгограда выведут к федеральной трассе А-260 в 2026 году.