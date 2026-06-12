Путепровод на Тулака в Волгограде открыли для водителей после ремонта

«Давайте запланируем, чтобы в следующем году уже приступили к работам на Астраханском мосту. Включайте его в программу — в 2029 году мы должны сдать объект», — озадачил руководителей профильных ведомств губернатор Андрей Бочаров — он побывал на открытии путепровода вместе с мэром Владимиром Марченко.