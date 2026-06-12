Банк России зафиксировал рост ипотечных выдач в Челябинской области в два раза

При этом меняется структура ипотечного спроса. Доля «Семейной ипотеки» постепенно уменьшается. Эксперты Банка России называют две причины: ужесточение условий льготной программы с февраля 2026 года и снижение рыночных ставок вслед за ключевой. Кроме того, часть покупателей переориентировалась с первичного на вторичное жилье, которое в среднем дешевле.