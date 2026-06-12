Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России зафиксировал рост ипотечных выдач в Челябинской области в два раза

Южноуральцы оформили ипотеку на 32 млрд рублей за четыре месяца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области за первые четыре месяца 2026 года заметно вырос рынок ипотечного кредитования. Такие данные содержатся в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ», подготовленном Банком России.

За январь — апрель жители Южного Урала оформили ипотеку на сумму 32 миллиарда рублей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выданных кредитов увеличилось на 68% и достигло 9 тысяч.

При этом меняется структура ипотечного спроса. Доля «Семейной ипотеки» постепенно уменьшается. Эксперты Банка России называют две причины: ужесточение условий льготной программы с февраля 2026 года и снижение рыночных ставок вслед за ключевой. Кроме того, часть покупателей переориентировалась с первичного на вторичное жилье, которое в среднем дешевле.

Доклад «Региональная экономика» основан на мнениях экспертов, данных официальной статистики и результатах мониторинга более 15 тысяч предприятий по всей России. Почти 280 из них находятся в Челябинской области. Эту информацию Совет директоров Банка России учитывает при принятии решения по ключевой ставке.