Концерт изменит схему движения пяти автобусов в Нижнем Новгороде 13 июня

В грядущий четверг, 13 июня, на территории Нижнего Новгорода скорректируют траекторию движения пяти популярных автобусных маршрутов. Данные меры вводятся в районе спортивно-развлекательного комплекса «Совкомбанк Арена» в связи с проведением масштабного музыкального шоу музыкальной группы.
Начиная с двух часов дня и вплоть до позднего вечера проезд автотранспорта будет заблокирован на ряде дорожных артерий, прилегающих к стадиону. Под ограничения попадут участки Волжской набережной, а также улиц Бетанкура и Совнаркомовской.
В частности, автомобилисты не смогут воспользоваться Волжской набережной на отрезке между Совнаркомовской улицей и улицей Бетанкура. Проезд по улице Совнаркомовской перекроют на пространстве от Волжской набережной до улицы Самаркандской.
Что касается улицы Бетанкура, то здесь движение приостановят на участке, соединяющем Волжскую набережную и Самаркандскую улицу. Вдобавок ко всему, водителям закроют проезд от Мещерского бульвара в сторону Волжской набережной до пересечения с улицей Самаркандской.
Вследствие масштабных дорожных перекрытий общественный транспорт под номерами 7, 18, 24, 74 и 160 временно поменяет привычный курс. Направляясь в сторону Канавинского моста, данные автобусы будут совершать объезд по Керченской и Должанской улицам.
При этом движение в противоположную сторону будет осуществляться по стандартному расписанию без каких-либо изменений. Горожанам рекомендуют закладывать больше времени на дорогу и внимательно знакомиться с актуальной информацией на остановочных павильонах.