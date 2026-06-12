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Электричество вернулось в дома жителей трёх районов Воронежа

Причиной приостановки подачи ресурса стало технологическое нарушение на подстанции.

Источник: АиФ Воронеж

Жителям Воронежа вернули электричество вечером пятницы, 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Воронежской горэлектросети».

Без ресурса из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ остались некоторые дома на девяти улицах Центрального района. Также перебои с электричеством наблюдались в Левобережном и Советском районах.

Изначально вернуть ресурс планировалось к 20:35, однако сделать это удалось раньше. Бригады специалистов в максимально короткие сроки провели аварийно-восстановительные работы, переключая потребителей на резервные схемы электроснабжения.

«В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется в полном объёме», — добавили в ресурсоснабжающей компании.