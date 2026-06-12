Европа пытается найти способы усилить евро

Однако прогресс тормозят постоянные споры между странами. В конце прошлого месяца шесть крупнейших экономик Евросоюза решили действовать в одиночку, что подорвало веру в эффективность общеблоковых усилий. Тем не менее некоторые подвижки есть: планы по внедрению цифрового евро находятся в продвинутой стадии, а в феврале ЕЦБ сделал доступ к ликвидности в евро более дешёвым и открытым для большего числа стран, чтобы повысить международный статус валюты. Пока что это лишь небольшие шаги.