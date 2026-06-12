Berliner Zeitung: новые санкции ЕС против рыбы из РФ ударят по Германии

Возможный запрет Евросоюза на импорт российской рыбы нанесет серьезный удар по экономике Германии, которая является крупнейшим покупателем этой продукции в регионе. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на данные Федерального статистического управления страны, передает «Российская газета».
Для введения санкций всем двадцати семи государствам-членам Союза необходимо прийти к общему решению. Однако немецкие компании окажутся в наиболее уязвимом положении из-за своей глубокой интеграции в цепочки поставок российского сырья.
Согласно анализу Института Тюнена, от 55 до 72% аляскинского минтая для производства рыбных палочек поступает именно из РФ. Этот вид рыбы служит ключевым ингредиентом для многих замороженных полуфабрикатов, популярных среди европейских потребителей.
В 2025 году на долю ФРГ приходилось около сорока процентов всего импорта рыбы из России в ЕС. Объемы ввоза этой продукции с 2021 года выросли практически в три раза и достигли 109 тысяч тонн на сумму более 311 миллионов евро.
Новые ограничения особенно сильно затронут прибрежные регионы с развитой рыбопереработкой, такие как Мекленбург-Передняя Померания. Представители отрасли предупреждают о высоких рисках сокращения рабочих мест и вынужденного переноса производственных мощностей за границу.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что санкции не остановят Россию.