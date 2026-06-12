Акции SpaceX выросли на 19% в первый день торгов

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Акции компании SpaceX Илона Маска в первый день торгов выросли на 19% и закрылись на отметке $161, свидетельствуют данные торговой площадки.
В пятницу компания SpaceX разместила 555,6 млн акций по цене $135 за бумагу. Торги на электронной бирже Nasdaq открылись на отметке $150 за бумагу и поднимались до рекордных $176,5, на момент закрытия акции SpaceX торговались по цене $161.
В результате Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $1 трлн. Согласно рейтингу богатейших людей журнала Forbes, его состояние сейчас оценивается в $1,1 трлн. Состояние следующего за ним в списке сооснователя Google Ларри Пейджа достигает $294,1 млрд.
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