В ОП предложили снижать ставку по ипотеке при рождении следующих детей

Детская (семейная) ипотека — специальная программа, введенная в России в 2018 году, предусматривающая льготы по ипотечному кредитованию для семей с детьми. Благодаря ей можно получить кредиты по льготной ставке до 6% на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Эта возможность доступна для семей с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 г., с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком-инвалидом. Программа действует до 31 декабря 2030 г.