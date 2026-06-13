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В ОП предложили снижать ставку по ипотеке при рождении следующих детей

Систему необходимо усовершенствовать и сделать более адаптивной, в том числе для того, «чтобы у семей появилась возможность улучшить условия ипотечного кредита», считает председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ставку по уже взятой семейной ипотеке следует снижать при появлении следующих детей, чтобы обеспечить более благоприятные условия для семей. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Семьи, которые уже взяли ипотеку, должны иметь возможность диверсифицировать этот кредит, сделать его более льготным при рождении следующего ребенка», — сказал глава комиссии ОП РФ.

По его словам, такую систему необходимо усовершенствовать и сделать более адаптивной, в том числе для того, «чтобы у семей появилась возможность улучшить условия ипотечного кредита».

О семейной ипотеке.

Детская (семейная) ипотека — специальная программа, введенная в России в 2018 году, предусматривающая льготы по ипотечному кредитованию для семей с детьми. Благодаря ей можно получить кредиты по льготной ставке до 6% на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Эта возможность доступна для семей с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 г., с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком-инвалидом. Программа действует до 31 декабря 2030 г.