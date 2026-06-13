МОТ приняла первую в мире конвенцию о защите прав работников цифровых платформ

Как уточняет агентство Reuters, положения конвенции пока не вступили в силу и должны быть ратифицированы странами — участницами МОТ. После этого им предстоит привести национальное законодательство в соответствие с новыми стандартами и обеспечить их выполнение на практике. Отмечается, что европейские страны в целом поддержали новую конвенцию, в то время как США традиционно не ратифицируют многие конвенции МОТ и проголосовали против принятия документа.