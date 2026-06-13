МОТ приняла первую в мире конвенцию о защите прав работников цифровых платформ

ЖЕНЕВА, 13 июня. /ТАСС/. Международная организация труда (МОТ) приняла конвенцию о достойном труде в платформенной экономике. Это первый международный правовой стандарт, регулирующий труд работников цифровых платформ, говорится в пресс-релизе организации.
По этой информации, что конвенция охватывает все виды цифровых трудовых платформ и распространяется на работников вне зависимости от того, как классифицирован их трудовой статус. «По сути, она задает глобальные правила игры, которые должны обеспечить достойные условия труда в этом быстрорастущем секторе», — указывается в заявлении.
Согласно тексту конвенции, курьеры, водители такси и другие работники цифровых платформ должны иметь доступ к базовым социальным гарантиям, включая страхование, больничные и пенсионное обеспечение. Документ также обязывает платформы предоставлять работникам понятную информацию о порядке начисления и удержаниях вознаграждений. Кроме того, работники получают право требовать объяснения решений, принятых алгоритмами, включая случаи блокировки аккаунтов, невыплаты зарплаты или ограничения доступа к работе.
Как уточняет агентство Reuters, положения конвенции пока не вступили в силу и должны быть ратифицированы странами — участницами МОТ. После этого им предстоит привести национальное законодательство в соответствие с новыми стандартами и обеспечить их выполнение на практике. Отмечается, что европейские страны в целом поддержали новую конвенцию, в то время как США традиционно не ратифицируют многие конвенции МОТ и проголосовали против принятия документа.