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В семи регионах РФ отмечена средняя зарплата свыше 150 тыс. рублей в марте

Речь идет о Камчатском крае, Якутии, Сахалинской и Магаданской областях, Ямало-Ненецком АО, Москве и Чукотке.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Средний размер заработной платы более 150 тыс. рублей в марте 2026 года зафиксирован в семи регионах России. Это следует из данных статистики, которую изучил ТАСС.

Так, средняя зарплата свыше 150 тыс. рублей отмечена в Камчатском крае (153,3 тыс.), Якутии (154 тыс.), Сахалинской области (154,9 тыс.), Ямало-Ненецком АО (189,2 тыс.), Магаданской области (190,1 тыс.), Москве (219,6 тыс.), Чукотке (246,4 тыс.), следует из данных Росстата.

При этом средний размер заработной платы в России в марте 2026 года составляет 112 654 рубля.

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