Минюст США не возражает против покупки Warner Bros. корпорацией Paramount

В письменном заявлении, опубликованном 12 июня, отмечается, что антимонопольное подразделение ведомства «завершило анализ предложенного слияния Paramount и Warner Bros. и на основе полученных в ходе разбирательства свидетельств пришло к выводу, что транзакция, вероятно, не нанесет ущерб конкуренции или американским потребителям».