Минюст США не возражает против покупки Warner Bros. корпорацией Paramount

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США заявило, что завершило антимонопольное разбирательство относительно приобретения корпорацией Paramount Skydance медиаконгломерата Warner Bros. Discovery и не возражает против этой сделки, которая оценивается примерно в $110 млрд.
В письменном заявлении, опубликованном 12 июня, отмечается, что антимонопольное подразделение ведомства «завершило анализ предложенного слияния Paramount и Warner Bros. и на основе полученных в ходе разбирательства свидетельств пришло к выводу, что транзакция, вероятно, не нанесет ущерб конкуренции или американским потребителям».
Переговоры о возможности приобретения корпорацией Paramount медиаконгломерата Warner Bros. идут с прошлого года. Интерес к покупке Warner Bros. ранее также выражал американский стриминговый сервис Netflix. Он предлагал за это около $83 млрд.