Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст США не возражает против покупки Warner Bros. корпорацией Paramount

Сделка оценивается примерно в $110 млрд.

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США заявило, что завершило антимонопольное разбирательство относительно приобретения корпорацией Paramount Skydance медиаконгломерата Warner Bros. Discovery и не возражает против этой сделки, которая оценивается примерно в $110 млрд.

В письменном заявлении, опубликованном 12 июня, отмечается, что антимонопольное подразделение ведомства «завершило анализ предложенного слияния Paramount и Warner Bros. и на основе полученных в ходе разбирательства свидетельств пришло к выводу, что транзакция, вероятно, не нанесет ущерб конкуренции или американским потребителям».

Переговоры о возможности приобретения корпорацией Paramount медиаконгломерата Warner Bros. идут с прошлого года. Интерес к покупке Warner Bros. ранее также выражал американский стриминговый сервис Netflix. Он предлагал за это около $83 млрд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше