Названы регионы с зарплатой более 150 тысяч рублей

Как писал KP.RU, годом ранее россияне в среднем получали 100,4 тыс. рублей. Но менее чем через пять лет картина может стать иной. Как следует из аналитики, к 2029 году средние зарплаты в стране перешагнут отметку в 130 тыс. рублей.