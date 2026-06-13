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Лимит на заправку топлива для зарубежных авиакомпаний ввели в ряде городов РФ

Зарубежным авиакомпаниям ввели лимит на топливо в Махачкале и Нижнем Новгороде.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация ввела ограничения на заправку бортов иностранных авиакомпаний в ряде городов. Это необходимо в связи с практикой заправки топливом «впрок» со стороны иностранных авиаперевозчиков.

«Заправка (ТС-1, Jet A-1) воздушных судов иностранных авиакомпаний производится при условии согласования с топливозаправочным комплексом, в объеме, не превышающем необходимого для полета», — передает ведомство для РИА Новости.

Рекомендации применяются в аэропортах городов Минеральные Воды, Махачкала, Нижний Новгород, а также в ряде других авиагаваней.

По данным ведомства, зарубежные авиакомпании на фоне конъюнктуры мирового рынка ГСМ стали активнее заправляться в аэропортах России — это позволяет им уменьшить затраты на полеты.

Тем временем из-за войны США против Ирана американское министерство энергетики предложило использовать стратегический нефтяной резерв. Из него могут выделить до 40 млн баррелей нефти.

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