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В СФ рассказали, что нужно развивать аквакультуру в европейской части РФ

Это позволит повысить доступность рыбы и выровнять таким образом ее потребление в целом по стране, считает председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Необходимо развивать аквакультуру в европейской части России, чтобы повысить доступность рыбы и выровнять таким образом ее потребление в целом по стране. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

«Потребление рыбы в стране неравномерное. Мы видим, что в прибрежных регионах и в крупных агломерациях оно выше. В среднем по стране потребление рыбной продукции ниже рекомендованных Минздравом норм. Параметры доктрины продовольственной безопасности по обеспечению россиян рыбой превышают пороговые значения, но при этом, рыбы в рационе у граждан недостаточно. В европейской части страны дальневосточная рыба не может быть доступной в первую очередь из-за сложной логистики и недостаточной инфраструктуры для хранения. Для того чтобы поменять ситуацию, необходимо развивать аквакультуру, в первую очередь в европейской части», — сказал Двойных.

Сенатор напомнил, что в РФ стоит задача к 2030 году довести потребление рыбы до минимальных норм, рекомендованных Минздравом. Употребление рыбы, как отметил он, влияет на здоровье граждан и среднюю продолжительность жизни граждан.

«В России разработана комплексная программа по продвижению рыбной продукции — это была одна из рекомендаций нашего комитета. Создана отдельная организация, которая занимается продвижением российской рыбы. Мы видим, что торговые сети стали откликаться на запрос по увеличению ассортимента рыбной продукции и ее правильного позиционирования. Например, Москва и другие крупные агломерации создают специально рыбные рынки, продвигают эту продукцию, проводят рыбные недели, фестивали», — рассказал парламентарий.