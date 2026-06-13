В СФ рассказали, что нужно развивать аквакультуру в европейской части РФ

«Потребление рыбы в стране неравномерное. Мы видим, что в прибрежных регионах и в крупных агломерациях оно выше. В среднем по стране потребление рыбной продукции ниже рекомендованных Минздравом норм. Параметры доктрины продовольственной безопасности по обеспечению россиян рыбой превышают пороговые значения, но при этом, рыбы в рационе у граждан недостаточно. В европейской части страны дальневосточная рыба не может быть доступной в первую очередь из-за сложной логистики и недостаточной инфраструктуры для хранения. Для того чтобы поменять ситуацию, необходимо развивать аквакультуру, в первую очередь в европейской части», — сказал Двойных.