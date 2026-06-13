Эксперт Гукасова рассказала, кто может досрочно выйти на пенсию

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Многодетные матери, родители детей-инвалидов с детства, а также педагоги, медики и специалисты, работающие во вредных и опасных условиях, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом сообщила ТАСС директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.
«Категории граждан, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, — многодетные матери. При воспитании детей до восьми лет и наличии не менее 15 лет страхового стажа установлены следующие возрастные пороги: матери пяти и более детей — 50 лет, четырех детей — 56 лет, трех детей — 57 лет», — сказала Гукасова.
Кроме этого, досрочно выйти на пенсию могут родители детей-инвалидов с детства. Как пояснила эксперт, один из родителей, воспитавший такого ребенка до восьмилетнего возраста, приобретает право на досрочную пенсию: отец — с 55 лет при страховом стаже не менее 20 лет, мать — с 50 лет при страховом стаже не менее 15 лет.
«Педагогические и медицинские сотрудники, работники районов Крайнего Севера, а также специалисты, работающие во вредных и опасных условиях, тоже могут выйти на пенсию раньше срока», — отметила Гукасова.
Она добавила, что в 2026 году общеустановленный возраст выхода на страховую пенсию по старости составляет для женщин 59 лет, для мужчин — 64 года.