Эксперт Гукасова рассказала, кто может досрочно выйти на пенсию

Кроме этого, досрочно выйти на пенсию могут родители детей-инвалидов с детства. Как пояснила эксперт, один из родителей, воспитавший такого ребенка до восьмилетнего возраста, приобретает право на досрочную пенсию: отец — с 55 лет при страховом стаже не менее 20 лет, мать — с 50 лет при страховом стаже не менее 15 лет.