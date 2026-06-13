В СФ призвали не оценивать работу чиновников по площади новостроек

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Показателем эффективности чиновников должно быть не количество построенных квадратных метров жилья в том или ином районе, а число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
«Дело в том, что у нас существует такая отчетность, в которой заинтересованы чиновники, для них KPI — это количество построенных квадратных метров. Но это же глупость. Вместо этого должен быть другой показатель — количество жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. И оно должно сокращаться», — считает сенатор.
При этом, по мнению Артамонова, «нуждающимися» семьями, к примеру, нельзя назвать тех, кто вместо трехкомнатной квартиры приобретает по ипотеке пятикомнатную. «Опять же — [льготную] ипотеку надо давать один раз, вторую — в случае, если они [семьи] нуждаются: условно говоря, когда дети родились — [есть] однокомнатная квартира, а им положена трехкомнатная — вот вам на трехкомнатную квартиру ипотека. И все, и больше вы не нуждающиеся», — добавил он.