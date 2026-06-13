В СФ призвали не оценивать работу чиновников по площади новостроек

При этом, по мнению Артамонова, «нуждающимися» семьями, к примеру, нельзя назвать тех, кто вместо трехкомнатной квартиры приобретает по ипотеке пятикомнатную. «Опять же — [льготную] ипотеку надо давать один раз, вторую — в случае, если они [семьи] нуждаются: условно говоря, когда дети родились — [есть] однокомнатная квартира, а им положена трехкомнатная — вот вам на трехкомнатную квартиру ипотека. И все, и больше вы не нуждающиеся», — добавил он.