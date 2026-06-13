ТАСС: госдолг Украины с 2022 года вырос более чем на $110 млрд

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Государственный внешний и внутренний долг Украины с начала 2022 года вырос более чем в два раза — с $97,96 млрд до $208,97 млрд, или на $111,01 млрд. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных министерства финансов страны.