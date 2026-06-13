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ТАСС: госдолг Украины с 2022 года вырос более чем на $110 млрд

Внешняя задолженность страны увеличилась почти в три раза, следует из подсчетов ТАСС.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Государственный внешний и внутренний долг Украины с начала 2022 года вырос более чем в два раза — с $97,96 млрд до $208,97 млрд, или на $111,01 млрд. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных министерства финансов страны.

Особенно сильно увеличилась внешняя задолженность — с $57,2 млрд до $162,73 млрд, то есть почти в три раза. Около $10 млрд из этой суммы Украина должна МВФ, остальное — различным странам из числа своих союзников.

Резкий рост долга произошел, несмотря на то, что значительную часть западной помощи, прежде всего поставки вооружений, Украина получала и продолжает получать на безвозмездной основе.

Каждый украинец в результате должен уже около $7,5 тыс. при численности населения около 28 млн человек (данные Института демографии и социальных исследований).

Ранее в Верховной раде подсчитали, что на выплату только имеющейся задолженности может потребоваться около 35 лет.