Anthropic по требованию властей США отключила клиентов от самых мощных ИИ

Как отмечается, Anthropic получила это распоряжение 12 июня вечером, причем «письмо не содержало конкретных сведений об имеющихся угрозах национальной безопасности». Фирма указала, что «правительство лишь в устной форме предоставило сведения» об обнаружении метода обхода защитных ограничений моделей. Компания подчеркнула, что выполнила требование властей, хотя и не считает, что обнаружение данной «ограниченной [уязвимости], которая не носит универсальный характер» может служить поводом для «отзыва коммерческой модели, используемой сотнями миллионов людей». «Если такие стандарты будут применяться ко всей индустрии, это, по сути, остановит выход любых новых моделей», — предупредила компания.