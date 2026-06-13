Anthropic по требованию властей США отключила клиентов от самых мощных ИИ

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Власти США потребовали от американской компании Anthropic заблокировать доступ иностранным пользователям к самым продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5. Компания заявила, что была вынуждена отключить от них всех пользователей.
«Правительство США, сославшись на полномочия в сфере национальной безопасности, выпустило директиву по экспортному контролю, согласно которой должен быть заблокирован доступ к Fable 5 и Mythos 5 для всех иностранных граждан, находящихся как в США, так и за пределами страны, включая сотрудников Anthropic с иностранным гражданством. Вследствие этого распоряжения мы вынуждены экстренно отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей», — говорится в заявлении компании.
Как отмечается, Anthropic получила это распоряжение 12 июня вечером, причем «письмо не содержало конкретных сведений об имеющихся угрозах национальной безопасности». Фирма указала, что «правительство лишь в устной форме предоставило сведения» об обнаружении метода обхода защитных ограничений моделей. Компания подчеркнула, что выполнила требование властей, хотя и не считает, что обнаружение данной «ограниченной [уязвимости], которая не носит универсальный характер» может служить поводом для «отзыва коммерческой модели, используемой сотнями миллионов людей». «Если такие стандарты будут применяться ко всей индустрии, это, по сути, остановит выход любых новых моделей», — предупредила компания.
Anthropic была основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, она быстро стала одним из ведущих игроков в сфере разработки систем ИИ. Компания позиционирует себя как разработчика «этичного ИИ» и уделяет особое внимание вопросам безопасности использования нейросетей. Anthropic выпустила свой первый чат-бот Claude в марте 2023 года.
В марте 2026 года Военное министерство США присвоило Anthropic статус «угрозы цепочкам поставок», фактически порвав с ней деловые связи. Поводом для конфликта стало желание Пентагона использовать продукцию Anthropic на основе искусственного интеллекта «во всех законных целях». Руководство Anthropic отказалось предоставлять Пентагону такие возможности, потребовав сделать два исключения — не применять их для массовой слежки внутри страны и для создания смертоносных автономных систем вооружений (боевых роботов).