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В Новосибирске могут увеличить годовой лимит сверхурочной работы с 1 сентября

Новые правила потребуют коллективного договора, согласия работника и медосмотра, а часы сверх 120 будут оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Источник: Om1 Новосибирск

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, которые позволят работодателям привлекать сотрудников к сверхурочной работе до 240 часов в год вместо нынешних 120. Об этом сообщил портал SuperJob.

Увеличенный лимит будет доступен только при наличии коллективного договора или отраслевого соглашения, а также при согласии работника и отсутствии медицинских противопоказаний.

«Работодатель обязан предусмотреть порядок направления работника на медосмотр, диспансеризацию или профилактическое обследование», — пояснил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Для сотрудников, занятых во вредных условиях труда (класс 3.3 и 3.4), сверхурочная работа свыше 120 часов в год по‑прежнему запрещена. Пенсионеры, предпенсионеры и работники с классом вредности 3.1 и 3.2 могут привлекаться к переработке только при их согласии и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Часы сверхурочной работы в пределах нового лимита (до 240 часов) будут оплачиваться по‑новому: за период с 121‑го по 240‑й час работодатель обязан платить не менее чем в двойном размере.

По желанию сотрудника переработку можно компенсировать дополнительным временем отдыха, которое должно быть не меньше отработанных сверхурочно часов.

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