В Новосибирске могут увеличить годовой лимит сверхурочной работы с 1 сентября

Для сотрудников, занятых во вредных условиях труда (класс 3.3 и 3.4), сверхурочная работа свыше 120 часов в год по‑прежнему запрещена. Пенсионеры, предпенсионеры и работники с классом вредности 3.1 и 3.2 могут привлекаться к переработке только при их согласии и при отсутствии медицинских противопоказаний.