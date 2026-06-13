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Минюст США одобрил покупку Paramount компании Warner Bros. за $111 млрд

Министерство юстиции США утвердило сделку Paramount и Warner Bros.

Источник: Аргументы и факты

Министерство юстиции США утвердило сделку по приобретению Paramount компании Warner Bros. за $111 млрд, устранив основное препятствие для данного объединения, сообщает Politico.

По итогам восьмимесячного расследования, представители Минюста пришли к выводу, что слияние не создаст значительных рисков для конкуренции и потребителей в США, а, напротив, способно стимулировать её, сформировав крупного игрока на рынке потокового контента, телевидения и кино.

В рамках проверки было проанализировано свыше двух миллионов документов, при этом не было выдвинуто требований о продаже активов или других уступок со стороны участников сделки.

Paramount стремится завершить сделку в кратчайшие сроки. Тем не менее, генеральный прокурор штата Калифорния Роб Бонта, по информации Politico, продолжает расследование и имеет возможность подать иск с целью блокирования данного объединения.

Ранее более тысячи актеров, сценаристов и режиссеров Голливуда поставили свою подпись под открытым письмом, в котором выступили против данной сделки.

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