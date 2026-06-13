Экономист Балынин рассказал, как рассчитать свою будущую пенсию

Сформированное количество ИПК к моменту назначения страховой пенсии у каждого индивидуально. Например, за социально значимые периоды ИПК начисляются за каждый год: в период ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет — 1,8 ИПК ежегодно; в период ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет — 3,6; в период ухода одного из родителей за третьим или последующим ребёнком до достижения каждым из них возраста полутора лет — 5,4; в период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, — 1,8; в период участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом формировании — 3,6.