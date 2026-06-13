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Экономист Балынин рассказал, как рассчитать свою будущую пенсию

Для назначения страховой пенсии по старости нужно выполнить три условия. Экономист Балынин рассказал, как рассчитать свою будущую пенсию и какие условия нужно выполнить.

Источник: Аргументы и факты

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин в эксклюзивном комментарии для aif.ru напомнил россиянам, как рассчитать свою будущую пенсию и какие условия нужно соблюсти для ее получения.

«Для назначения страховой пенсии по старости важно соблюсти 3 конкретных условия: набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), иметь не менее 15 лет страхового стажа, достичь установленного возраста назначения страховой пенсии по старости», — отметил экономист.

Балынин напомнил, что до 2028 года идет период корректировки возраста назначения страховой пенсии по старости. В 2026 году страховую пенсию назначат женщинам 1967 года рождения (в 59 лет) и мужчинам 1962 года рождения (в 64 года).

«В 2028 году — женщинам 1968 года рождения (в 60 лет) и мужчинам 1963 года рождения (в 65 лет). В 2025 и 2027 годах страховая пенсия на общих основаниях не назначается никому, но ряд граждан в соответствии с действующим законодательством имеет право выйти на страховую пенсию раньше», — уточнил он.

Экономист напомнил, что формула расчета размера страховой пенсии по старости предполагает два математических действия.

"Первое действие — произведение числа набранных ИПК и стоимости одного ИПК.

Второе действие — добавление к полученному результату первого действия фиксированной выплаты", — пояснил Балынин.

Размер фиксированной выплаты в 2026 году составляет 9 584,69 рубля, а стоимость одного ИПК — 156,76 рубля. Их размер в текущем году вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим.

Сформированное количество ИПК к моменту назначения страховой пенсии у каждого индивидуально. Например, за социально значимые периоды ИПК начисляются за каждый год: в период ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет — 1,8 ИПК ежегодно; в период ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет — 3,6; в период ухода одного из родителей за третьим или последующим ребёнком до достижения каждым из них возраста полутора лет — 5,4; в период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, — 1,8; в период участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом формировании — 3,6.

Если к моменту назначения страховой пенсии в 2026 году россиянин набрал, например, 130 ИПК, то размер его страховой пенсии по старости составит около 30 тыс. рублей (130*156,76+9 584,69=29 963,49 рубля).