Росавиация ограничила объемы заправки иностранных самолетов в аэропортах

Росавиация установила ограничения на заправку воздушных судов иностранных авиакомпаний в ряде российских аэропортов. Решение связано с тем, что зарубежные перевозчики стали чаще заправлять самолеты в России в объемах, превышающих потребности конкретного рейса.
Согласно рекомендациям ведомства, заправка иностранных самолетов теперь должна предварительно согласовываться с поставщиками топлива. Объем отпускаемого авиакеросина не должен превышать количество, необходимое для выполнения полета. Такие правила действуют, в частности, в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других воздушных гаванях.
В Росавиации подчеркнули, что аэропорты располагают достаточными запасами топлива для выполнения запланированных перевозок. По данным ведомства, авиасообщение осуществляется в штатном режиме, а ситуация с поставками энергоресурсов находится под постоянным контролем.
Как пояснили в Росавиации, в последнее время иностранные авиакомпании начали активнее заправляться в российских аэропортах из-за ситуации на международном рынке горюче-смазочных материалов. Таким образом перевозчики стремятся сократить расходы на выполнение рейсов.
Еще одной причиной в ведомстве назвали случаи, когда после посадки на запасных аэродромах авиакомпании заправляли самолеты в объемах, значительно превышающих потребности дальнейшего перелета. По оценке Росавиации, такая практика влияет на планирование поставок и логистику топлива для отдельных аэропортов.
На фоне ситуации на Ближнем Востоке и проблем с судоходством через Ормузский пролив во многих странах фиксируется рост цен на топливо, а часть государств сталкивается с нехваткой авиакеросина. Ранее правительство России ввело запрет на экспорт авиакеросина, включая топливо, приобретенное на биржевых торгах.
Читайте также: В правительстве РФ обсудили меры для обеспечения спроса на топливо.