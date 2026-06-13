В «Суточно.ру» рассказали о ценах на аренду жилья для туристов в городах России

Во многих городах эксперты отмечают снижение цен, самое сильное — в Минске (-11%), добавляется в материалах. На 4% сократилась ставка в Санкт-Петербурге и Казани, на 2% — в Калининграде. В остальных городах отмечается рост: в Москве и Нижнем Новгороде — на 2%, в Ярославле — на 3%, в Кисловодске — на 12%.