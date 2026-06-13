В «Суточно.ру» рассказали о ценах на аренду жилья для туристов в городах России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Нижний Новгород и Ярославль обогнали Москву и Санкт-Петербург по ценам на аренду жилья для туристов в июньские праздники. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».
«Из российских городов дороже всего аренда жилья стоит в Нижнем Новгороде — 7 500 рублей за сутки. В Ярославле забронировать жилье можно в среднем за 6 160 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге — за 6 150 рублей, в Москве — за 5 890 рублей, в Казани — за 5 790 рублей», — говорится в материалах.
В Кисловодске жилье на праздники можно снять за 5 060 рублей, в Калининграде — за 4 170 рублей, в Екатеринбурге — за 4 130 рублей, в Краснодаре — за 4 000 рублей, в Новосибирске — за 3 670 рублей.
По данным аналитиков, в целом по РФ средняя арендная ставка во время июньских праздников составляет 5 330 рублей за сутки, по сравнению с прошлогодними каникулами она не изменилась.
Во многих городах эксперты отмечают снижение цен, самое сильное — в Минске (-11%), добавляется в материалах. На 4% сократилась ставка в Санкт-Петербурге и Казани, на 2% — в Калининграде. В остальных городах отмечается рост: в Москве и Нижнем Новгороде — на 2%, в Ярославле — на 3%, в Кисловодске — на 12%.
Средняя длительность бронирований на эти праздники, как и на прошлогодние, составляет трое суток. Наибольшей популярностью у туристов пользуются однушки и студии в центре города с Wi-Fi, кухней и стиральной машинкой.