Введенный из-за вспышек пастереллеза карантин снят в Новосибирской области

Как писал «Ъ-Сибирь», ограничения были введены после вспышки пастереллеза крупного рогатого скота в начале этого года. Россельхознадзор присвоил области статус регионализации «Регион с неопределенным статусом, с вакцинацией» по пастереллезу разных видов. До введения карантина Новосибирская область поставляла за пределы региона примерно 70% произведенного мяса, и к настоящему времени объем скопившейся нереализованной продукции превысил 1,5 млрд руб.