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Введенный из-за вспышек пастереллеза карантин снят в Новосибирской области

Введенные в связи с болезнью сельскохозяйственных животных карантинные ограничения внутри региона отменены, сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

Источник: Аргументы и факты

«В связи с этим мясо животных, в том числе говядина, а также иная продукция животного происхождения, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории региона», — отметил начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров. Одновременно разрешено перемещение скота внутри региона.

Вывоз мяса и сельскохозяйственных животных за пределы Новосибирской области по-прежнему запрещен. «Специалисты государственной ветеринарной службы продолжают работу по восстановлению статуса регионализации Новосибирской области», — говорится в сообщении минсельхоза.

Как писал «Ъ-Сибирь», ограничения были введены после вспышки пастереллеза крупного рогатого скота в начале этого года. Россельхознадзор присвоил области статус регионализации «Регион с неопределенным статусом, с вакцинацией» по пастереллезу разных видов. До введения карантина Новосибирская область поставляла за пределы региона примерно 70% произведенного мяса, и к настоящему времени объем скопившейся нереализованной продукции превысил 1,5 млрд руб.