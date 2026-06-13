ФНПР поддержала стремление получать первый трудовой опыт еще в школе и вузе

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает стремление молодых россиян получать первый рабочий опыт еще в школе и институте. Об этом сообщил ТАСС председатель организации Сергей Черногаев.
«Профсоюзы поддерживают стремление молодых людей получать первый трудовой опыт еще в школьные и студенческие годы. Такая практика помогает лучше понимать мир труда, осознанно выбирать профессию, формировать ответственность и необходимые трудовые навыки», — сказал Черногаев.
При этом он подчеркнул, что главным приоритетом в возрасте до 18 лет должно оставаться качественное образование. По словам Черногаева, работа может стать полезным дополнением к обучению, источником практических знаний и профессиональной ориентации, однако она не должна мешать учебе, полноценному развитию и сохранению здоровья молодых людей.
Председатель ФНПР подчеркнул, что необходимо создать условия, при которых первый трудовой опыт будет безопасным, законным и соответствующим возрасту работника.
«Молодой человек должен входить в трудовую жизнь с пониманием своих прав, обязанностей и перспектив профессионального роста. Именно такое сочетание образования и практического опыта позволяет формировать квалифицированные кадры, востребованные современной экономикой», — сказал Черногаев.