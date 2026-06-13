ФНПР поддержала стремление получать первый трудовой опыт еще в школе и вузе

При этом он подчеркнул, что главным приоритетом в возрасте до 18 лет должно оставаться качественное образование. По словам Черногаева, работа может стать полезным дополнением к обучению, источником практических знаний и профессиональной ориентации, однако она не должна мешать учебе, полноценному развитию и сохранению здоровья молодых людей.