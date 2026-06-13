Российские компании работают почти во всех секторах экономики Узбекистана

По данным представительства, традиционно сильные позиции российский бизнес занимает в промышленности, энергетике, торговле, логистике и агропромышленном комплексе. Однако в последние годы заметно расширяется присутствие в IT-секторе, химической промышленности, строительной индустрии и переработке сырья. Этому, помимо других факторов, способствует также развитие совместных технопарков «Чирчик» и «Джизак», а также Навоийского комплекса развития промышленности. Сейчас прорабатывается вопрос создания нового технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области.