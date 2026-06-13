Российские компании работают почти во всех секторах экономики Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 июня. /ТАСС/. Российские компании представлены практически во всех ключевых секторах экономики Узбекистана, а доля бизнеса с российским капиталом составляет около 17% среди компаний с иностранными инвестициями в стране. Об этом сообщили ТАСС в торговом представительстве России в республике.
«По состоянию на 1 мая 2026 года в Узбекистане действует порядка 3,3 тыс. предприятий с участием российского капитала. Это около 17% от общего числа предприятий с иностранными инвестициями в республике. Фактически сегодня российские компании представлены практически во всех ключевых секторах экономики Узбекистана», — говорится в ответе торгпредства на запрос ТАСС.
По данным представительства, традиционно сильные позиции российский бизнес занимает в промышленности, энергетике, торговле, логистике и агропромышленном комплексе. Однако в последние годы заметно расширяется присутствие в IT-секторе, химической промышленности, строительной индустрии и переработке сырья. Этому, помимо других факторов, способствует также развитие совместных технопарков «Чирчик» и «Джизак», а также Навоийского комплекса развития промышленности. Сейчас прорабатывается вопрос создания нового технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области.