В России предложили изменить требования к дорожным отбойникам и разметке

В Министерство транспорта направлено предложение о пересмотре ряда государственных стандартов, регулирующих требования к дорожным ограждениям и разметке. Инициатива депутатов Госдумы направлена на повышение безопасности движения мотоциклистов.
Авторы обращения предлагают внести изменения в действующие ГОСТы, касающиеся дорожной разметки и защитных ограждений. В частности, предлагается оценить возможность возвращения в стандарты измеримого показателя коэффициента сцепления разметки с дорожным покрытием, а также закрепить методы его проверки.
Кроме того, инициатива предусматривает рассмотрение вопроса о дополнительном оснащении тросовых отбойников металлической полосой. По мнению авторов предложения, такие меры могут повысить уровень безопасности для водителей двухколесного транспорта.
Отдельное внимание предлагается уделить составу материалов, используемых при нанесении дорожной разметки. Речь идет о повышении ее противоскользящих свойств, что особенно важно в условиях осадков и снижения сцепления колес с покрытием.
Предложения были подготовлены после обсуждения вопросов безопасности дорожного движения и профилактики аварийности. Документ направлен на рассмотрение в Минтранс.
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