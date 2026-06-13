В России предложили изменить требования к дорожным отбойникам и разметке

Авторы обращения предлагают внести изменения в действующие ГОСТы, касающиеся дорожной разметки и защитных ограждений. В частности, предлагается оценить возможность возвращения в стандарты измеримого показателя коэффициента сцепления разметки с дорожным покрытием, а также закрепить методы его проверки.