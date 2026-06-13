На благоустройство площади Бухгольца в Омске выделили ещё 12,3 млн рублей

На площади Бухгольца в центре Омска продолжаются работы по благоустройству. На сайте «Ростендер» сообщается, что дополнительно выделено 12,3 млн рублей. Деньги пойдут на укладку плитки и озеленение территории в границах улицы Лермонтова, Речного вокзала и улицы Броз Тито, что расширяет общую зону работ.
На территории, где ранее стоял шар, подрядчик снимет старую плитку, бордюры и ограждения. Планируется уложить новую гранитную плитку, обновить тротуары гранитом, установить гранитные бордюры из Южно-Султаевского месторождения, провести озеленение — высадить 15 остролистных клёнов и 10 кустарников. Также предусмотрена установка летнего водопровода и новых систем освещения.
Реализацией проекта занимается пермская компания «Бизнес-Строй» по контракту стоимостью 89 млн рублей.