Побег от школьной доски. Почему педагоги уходят из профессии?

Мария училась на бюджетном месте. По её наблюдениям, большинство из выпускников-бюджетников на их курсе тоже не пошли преподавать в школу, кроме целевиков. Причина: огромная ответственность, большие нагрузки, в том числе эмоциональные, и небольшая зарплата на старте карьеры. «Сейчас я зарабатываю больше 70 тыс. руб. в месяц. Условно, если меня что-то не устраивает в работе с учеником, я могу не продлять с ним сотрудничество. В школе так не сделаешь, — рассуждает Мария. — А поди-ка найди контакт примерно с 33 детьми в классе, а ещё с их родителями, коллегами-учителями и руководством школы».