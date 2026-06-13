Побег от школьной доски. Почему педагоги уходят из профессии?

Средний возраст учителя в России — 45−46 лет, подсчитало Министерство просвещения РФ. Ситуация на рынке труда такова, что это поистине незаменимые люди: молодёжь в школу работать не спешит, хотя конкурс в педагогические вузы год от года только растёт. Почему молодые учителя бегут от школьной доски? И как изменить ситуацию, выяснял nn.aif.ru.
На село за миллион.
Сегодня в школах Нижегородской области по различным предметам работают около 21 тыс. учителей. Такие данные на август 2025 года приводило региональное министерство образования. Для сравнения, на начало 2023/24 учебного года в школах Нижегородской области трудились 24,2 тыс. педагогов. Это уже данные Нижегородстата.
Из 21 тыс. школьных педагогов только 3200 человек — специалисты не старше 30 лет. Дефицит кадров в любом возрастном сегменте составляет в среднем 500 педагогических ставок. Не хватает учителей русского языка, математики и информатики. В особом дефиците — дефектологи, социальные педагоги и психологи.
Вакантные должности закрывают, трудоустраивая выпускников, учившихся по целевому направлению. После выпуска те обязаны отработать в организации, которая направила их на обучение, от трёх до пяти лет.
Региональные власти стараются привлечь в школу молодых преподавателей различными бонусами. Например, выпускники педагогических вузов, которые пришли на работу в школу не позднее чем через два года после получения диплома, могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную доплату в 3000—5000 ₽
В Нижнем Новгороде в 2026 году планируют ввести доплату в размере 5000 ₽ будущим педагогам, которые учатся на третьем и последующих курсах вузов и работают в муниципальных образовательных организациях.
Город также планирует выделять гранты по 100 тыс. руб. для социальных педагогов, психологов, логопедов и дефектологов за внедрение новых технологий и методик, способствующих успешной адаптации и развитию ребят в школах и детских садах.
Молодым педагогам по федеральной программе «Земский учитель» готовы разово выплатить 1 млн руб. Для этого необходимо переехать в сельскую местность и работать там в школе не меньше пяти лет минимум по 18 часов в неделю. В 2026 году Нижегородская область по этой программе получила восемь квот. Понятно, что учителей в сельские школы требуется значительно больше.
А какие зарплаты у нижегородских педагогов? В январе—октябре 2025 года средняя зарплата учителей в регионе составила 59,2 тыс. руб. в месяц без учёта федеральных выплат за классное руководство. В региональном минобразования также добавили, что по сравнению с 2024 годом зарплата педагогов выросла на 11,3%.
Платят мало, проблем много?
Почему же довольно приличные по рынку труда заработные платы и меры поддержки не особо мотивируют молодых педагогов идти работать в школу?
Выпускница психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала нижегородского университета Анна Седова после учёбы в вузе в школе осталась на три года. Говорит, что случился конфликт с родителями одного из учеников. «Мама считала, что я специально занижаю её сыну оценки. Я отрицала этот факт. Дошло до разборок в кабинете директора, — вспоминает Анна. — Директор меня особо не поддержала, я написала заявление. Другие родители просили не уходить, но мне нервы дороже».
Но от идеи работать с детьми Анна не отказалась. Сегодня трудится в частном развивающем центре для малышей. Зарплата хорошая, родители доброжелательные.
30-летняя нижегородка Мария Тормаева окончила педагогический университет в Нижнем Новгороде по специальности «иностранный (английский) язык». Мария говорит, что выбор в пользу педвуза сделала, поскольку понимала: в иняз ей не поступить — там нужен слишком высокий балл.
«Профессию учителя английского языка в школе я для себя даже не рассматривала, — признаётся молодая женщина. — Сначала были мысли преподавать в каком-нибудь лингвистическом центре, но потом я стала работать репетитором на онлайн-платформах, постепенно приобрела клиентуру и по сей день этим зарабатываю, причём неплохо».
Мария училась на бюджетном месте. По её наблюдениям, большинство из выпускников-бюджетников на их курсе тоже не пошли преподавать в школу, кроме целевиков. Причина: огромная ответственность, большие нагрузки, в том числе эмоциональные, и небольшая зарплата на старте карьеры. «Сейчас я зарабатываю больше 70 тыс. руб. в месяц. Условно, если меня что-то не устраивает в работе с учеником, я могу не продлять с ним сотрудничество. В школе так не сделаешь, — рассуждает Мария. — А поди-ка найди контакт примерно с 33 детьми в классе, а ещё с их родителями, коллегами-учителями и руководством школы».
Привыкнуть к профессии.
Заместитель директора, учитель истории и обществознания частной школы им. М. В. Ломоносова Дарья Клочкова:
"Начнём с того, что у молодых педагогов в наши дни, на мой взгляд, просто фантастические зарплатные ожидания, которые начинаются от 100 тыс. руб. При этом у них за плечами может быть год работы в каком-нибудь развивающем центре для детей. Но надо понимать, что такие деньги даже частным школам откуда-то надо найти.
В результате часть выпускников педвузов ищут себя на поприще няни. Вроде бы ты занимаешься с детьми, но не с большим коллективом, а с одним ребёнком. Хотя, я считаю, порой работать няней сложнее, чем учителем в школе. Семьи и запросы бывают разные.
Уходят молодые педагоги и в репетиторскую деятельность. Почему? Возможно, дело в ожиданиях, которые не совпадают с реальностью. Здесь, наверное, могло бы выручить увеличение часов практики в школах, чтобы студенты на каждом курсе год из года потихоньку привыкали к своей профессии.
Пугает молодёжь и необходимость получать квалификационную категорию. Каждый раз аттестационные требования ужесточаются. Я боюсь, там вскоре ров с крокодилами надо будет преодолевать!
Возвращаясь к теме заработных плат, не думаю, что их значительное увеличение приведёт к тому, что в профессию массово хлынут случайные люди. Хорошо работающая педагогическая система таковых выдавит. Условно, школа не будет с тобой работать и платить много, если ты выдаёшь некачественный результат. Человек таким образом сам будет заинтересован в постоянном профессиональном развитии.
Кстати, я ничего плохого не вижу в обязательной отработке в школе после окончания педагогического вуза для тех, кто учился на бюджетных местах. Но здесь важна профориентационная работа, чтобы люди осознанно шли в профессию, не в стиле: в педе был меньше конкурс, чем в инязе, и я решил пойти на специальность «учитель английского».
Да, такая профориентационная работа сложна, но она в конечном итоге даст результаты.
Языком цифр.
За последние пять месяцев 2026 года соискатели в Нижегородской области с опытом работы в образовательных учреждениях чаще всего готовы трудиться на новом месте менеджером по продаже (8% размещённых резюме), программистом или разработчиком (6%), руководителем проектов (5%), администратором (5%), секретарём или помощником руководителя (4%).
Около 900 вакансий педагогов и репетиторов было открыто за 5 месяцев 2026 года.
49,3 тыс. руб. медианная предлагаемая зарплата в вакансиях.
Среди соискателей Нижегородской области, которые работали в образовательных учреждениях последние 3 года, по данным резюме за январь-май 2026-го, в 1200 резюме они указали готовность к переезду. Из них в 37% отмечена готовность переехать в Москву, в 14% — Санкт-Петербург, 4% — Казань, 3% — Краснодар, 2% — Сочи.