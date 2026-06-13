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Казахстан готовится ограничить ввоз томатов из-за рубежа

Астана. 13 июня. КазТАГ — Казахстан готовится ограничить ввоз томатов из-за рубежа, передает корреспондент агентства. "Проектом приказа ввести в срок до 1 июля 2026 года …

Источник: Unsplash.com

«Проектом приказа ввести в срок до 1 июля 2026 года запрет на ввоз томатов свежего или охлажденного (код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 0702) на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран, за исключением ввоза томатов из государств-членов Евразийского экономического союза, а также международного транзита томатов через территорию Республики Казахстан», — говорится в описании проекта приказа министерства сельского хозяйства.

По словам разработчиков, «проект способствует поддержке отечественных производителей и обеспечения стабильного сбыта продукции».