Казахстан готовится ограничить ввоз томатов из-за рубежа

«Проектом приказа ввести в срок до 1 июля 2026 года запрет на ввоз томатов свежего или охлажденного (код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 0702) на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран, за исключением ввоза томатов из государств-членов Евразийского экономического союза, а также международного транзита томатов через территорию Республики Казахстан», — говорится в описании проекта приказа министерства сельского хозяйства.