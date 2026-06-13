Запрет на уголь в Алматы: кого коснутся новые требования

«Наш дом в Медеуском районе подключили к газу в прошлом году в рамках программы газификации. Раньше приходилось использовать уголь, это было и неудобно, и затратнее. Сейчас стало намного комфортнее: дома тепло, нет угольной пыли и постоянной возни с топливом. Поэтому я считаю правильным, что там, где уже есть газ, постепенно отказываются от более грязных видов топлива. От этого выигрывают все жители района», — отметила жительница города.