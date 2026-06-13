Запрет на уголь в Алматы: кого коснутся новые требования

Одной из самых обсуждаемых инициатив стал запрет на использование твердого и жидкого топлива в районах, где уже есть доступ к природному газу, передает DKNews.kz.
У многих жителей возникли вопросы: придется ли менять систему отопления, покупать новое оборудование и нести дополнительные расходы? Однако специалисты подчеркивают, что новые требования направлены прежде всего на улучшение экологической ситуации в городе.
В чем суть новых правил.
Основной принцип достаточно прост: если дом или объект уже подключен к газоснабжению и имеет возможность использовать более экологичное топливо, то применение угля, дров и других видов твердого топлива не допускается.
За последние годы Алматы практически полностью газифицирован. По данным городских служб, уровень газификации достиг 99,6%.
Сегодня доступ к природному газу имеют более 500 тысяч домовладений.
Для социально уязвимых жителей действует программа поддержки.
В городе продолжается работа по подключению домов к газу.
Для социально уязвимых слоев населения реализуется специальная программа газификации при поддержке акимата Алматы, Halyk Bank и благотворительного фонда Halyk.
Подключение осуществляется по принципу «под ключ».
В рамках программы обеспечиваются:
подключение к газоснабжению; необходимое оборудование; монтажные работы.
Только в 2025 году к системе газоснабжения подключили 49 домов.
Жители отмечают преимущества газового отопления.
Алматинка из Медеуского района рассказала, что после подключения к газу условия жизни заметно улучшились.
«Наш дом в Медеуском районе подключили к газу в прошлом году в рамках программы газификации. Раньше приходилось использовать уголь, это было и неудобно, и затратнее. Сейчас стало намного комфортнее: дома тепло, нет угольной пыли и постоянной возни с топливом. Поэтому я считаю правильным, что там, где уже есть газ, постепенно отказываются от более грязных видов топлива. От этого выигрывают все жители района», — отметила жительница города.
Особое внимание — коммерческим объектам.
Новые правила касаются не только частных домов.
Речь также идет о коммерческих объектах, которые продолжают использовать уголь при наличии газоснабжения:
банях; объектах общественного питания; шашлычных; СТО; других предприятиях с выбросами загрязняющих веществ.
Для таких объектов предусмотрены требования по установке фильтров и систем очистки воздуха, а также переходу на более экологичные источники энергии.
Жительница Наурызбайского района отмечает, что зимой проблема особенно заметна.
«Зимой иногда бывает видно, как из отдельных коммерческих объектов идет густой дым, хотя весь район давно подключен к газу. Конечно, хочется, чтобы воздух был чище, особенно когда рядом живут дети», — поделилась она.
Почему это имеет значение для города.
По данным Eco Almaty, индивидуальные жилые дома и бани формируют около 11% всех выбросов загрязняющих веществ в мегаполисе.
Для Алматы, который регулярно сталкивается с проблемой смога, это существенный показатель.
Именно поэтому городские власти рассматривают сокращение таких выбросов как один из важных шагов по улучшению экологической ситуации.
Что еще делается для борьбы со смогом.
Работа по улучшению качества воздуха ведется сразу по нескольким направлениям.
Среди них:
обновление общественного транспорта; контроль выбросов автотранспорта; модернизация предприятий; развитие газификации; внедрение зоны с низким уровнем выбросов (LEZ); экологическая модернизация объектов бизнеса.
Что это значит для алматинцев.
Новые правила направлены не на введение дополнительных сборов или штрафов, а на постепенное сокращение источников загрязнения воздуха там, где уже созданы условия для перехода на более чистые виды топлива.
Для жителей это означает более комфортную городскую среду, снижение уровня смога и улучшение качества воздуха, которым ежедневно дышат сотни тысяч алматинцев.