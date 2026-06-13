Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мае жители Пермского края взяли на 8,4% больше кредитов, чем в апреле

За месяц было выдано 41,1 тыс. потребительских кредитов.

Жители Пермского края в мае получили 41,1 тыс. потребительских кредитов, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй.

Число выданных займов по сравнению с апрелем выросло на 8,4%.

Рост интереса к кредитам заметен в масштабах всей страны. В целом банки в России в мае выдали жителям 2,03 млн потребительских кредитов. Это на 7,8% больше, чем в предыдущем месяце.

Самый заметный рост числа кредитов зафиксирован в Хабаровском крае (+11,7%), Московской области (+10%) и Краснодарском крае (+10,9%).

При этом по сравнению с маем 2024 года число взятых в мае потребкредитов в России в 1,5 меньше. Эксперты объясняют это сохранением высоких процентных ставок и введением ограничений для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.