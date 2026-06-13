В мае жители Пермского края взяли на 8,4% больше кредитов, чем в апреле

Жители Пермского края в мае получили 41,1 тыс. потребительских кредитов, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй.
Число выданных займов по сравнению с апрелем выросло на 8,4%.
Рост интереса к кредитам заметен в масштабах всей страны. В целом банки в России в мае выдали жителям 2,03 млн потребительских кредитов. Это на 7,8% больше, чем в предыдущем месяце.
Самый заметный рост числа кредитов зафиксирован в Хабаровском крае (+11,7%), Московской области (+10%) и Краснодарском крае (+10,9%).
При этом по сравнению с маем 2024 года число взятых в мае потребкредитов в России в 1,5 меньше. Эксперты объясняют это сохранением высоких процентных ставок и введением ограничений для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.