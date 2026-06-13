После IPO SpaceX стала самой дорогой компанией в портфеле Илона Маска

Как отмечается в публикации, до IPO SpaceX инвесторы могли поучаствовать в проектах господина Маска только через покупку акций Tesla. Теперь же более привлекательным вариантом выглядит SpaceX, которая развивает перспективные направления — от космических технологий до нейросетей, пишет Bloomberg. В особенности эта тенденция заметна на фоне падения продаж автомобилей у Tesla.