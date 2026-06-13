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Китай заявил об угрозе мировой торговле из-за действий Вашингтона

Власти Китая выступили с критикой новых ограничительных мер США в отношении китайских предприятий.

Власти Китая выступили с критикой новых ограничительных мер США в отношении китайских предприятий. В Минкоммерции КНР заявили, что решение Вашингтона о включении ряда компаний в список «китайских оборонных компаний» противоречит ранее достигнутым двусторонним договоренностям.

Как передает агентство Синьхуа, в ведомстве подчеркнули, что американская сторона проигнорировала консенсус, достигнутый в ходе встречи лидеров двух государств в Пекине, а также не учла общую ситуацию в торгово-экономических отношениях между странами.

В Минкоммерции КНР считают, что действия США наносят ущерб законным правам и интересам китайских предприятий.

Кроме того, в Пекине заявили, что введенные ограничения подрывают международный торгово-экономический порядок и создают риски для стабильной работы глобальных производственных и логистических цепочек.

Читайте также: Китай пообещал ответить на санкции США против своих компаний.

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