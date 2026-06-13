Подмосковье за все время участия в ПМЭФ привлекло 1,2 трлн рублей инвестиций

Московская область за более чем 10 лет участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) привлекла инвестиции на сумму около 1,2 трлн руб. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.